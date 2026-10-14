Налоговая ловушка: мошенники атакуют россиян вредоносными письмами

Эксперты рекомендуют не открывать подозрительные вложения и не переходить по ссылкам из неожиданных писем

«Лаборатория Касперского» выявила мошенническую рассылку, в которой злоумышленники угрожают получателям принудительным взысканием налоговой задолженности. За три дня в сентябре 2026 года было отправлено более 400 подобных писем.

Сообщения якобы от имени государственных ведомств содержат предупреждения о расхождениях при перерасчёте НДФЛ за 2025 год. Злоумышленники ссылаются на прогрессивную шкалу налогообложения и указывают вымышленные суммы начисленного налога, уплаченных средств и предполагаемого долга.

Получателей торопят уточнить персональные данные, угрожая пенями и принудительным взысканием. Для проверки сведений предлагается перейти по ссылке или открыть приложенные документы. При этом пользователей могут попросить указать ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из SMS. Архив во вложении содержит вредоносное ПО, запуск которого может привести к заражению устройства.

По словам старшего спам-аналитика «Лаборатории Касперского» Анны Осиповой, злоумышленники используют актуальную налоговую повестку, чтобы вызвать тревогу и заставить людей действовать поспешно.

Эксперты рекомендуют не открывать подозрительные вложения и не переходить по ссылкам из неожиданных писем. Информацию о начислениях и задолженностях следует проверять самостоятельно через официальные ресурсы. Организациям также советуют применять средства защиты корпоративной почты и регулярно обучать сотрудников правилам кибербезопасности.