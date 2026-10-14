Космическая «маршрутка»: 35-я миссия Crew Dragon стала 4-м полётом для корабля и 8-м для Falcon 9, опубликованы официальные фото

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде, отправив грузовой корабль Dragon к Международной космической станции, о чем мы уже сообщали. Теперь же появились официальные фото запуска.

Миссия CRS-35 стала 35-м коммерческим полётом компании по снабжению МКС для NASA. На борту находится около 2860 кг грузов, включая материалы и оборудование для научных экспериментов.

Первая ступень Falcon 9 использовалась уже в восьмой раз. Ранее она участвовала в запусках KF-01, IMAP, NROL-77, GPS III-9, CRS-34, NROL-95 и одной миссии Starlink. Менее чем через восемь минут после старта ступень успешно вернулась на Землю и приземлилась на площадке LZ-40 на мысе Канаверал. Сам грузовой Dragon отправился в космос в четвёртый раз: прежде он выполнял миссии CRS-26, CRS-29 и CRS-33.

Стыковка корабля с МКС запланирована примерно на 11:00 по североамериканскому восточному времени 15 октября — ориентировочно через 52 часа после запуска. Dragon должен автоматически пристыковаться к порту модуля Harmony.