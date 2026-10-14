Новый пограничный пункт пропуска Хуанган в Шэньчжэне между материковым Китаем и Гонконгом официально открылся 12 октября 2026 года после масштабной реконструкции. Он признан крупнейшим в мире наземным пунктом пропуска.

Он рассчитан на обслуживание до 200 000 пассажиров в сутки. Благодаря обновлённой системе контроля прохождение паспортных процедур, как заявляется, может занимать около 5 минут. Порт играет важную роль в транспортной инфраструктуре района Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао.

В основе вычислительной инфраструктуры пограничного комплекса лежат процессоры китайской компании Hygon. Они используются во встроенных промышленных компьютерах JVC-9101 производства Zhiwei Intelligent, установленных на пунктах досмотра и контроля. Такие системы обрабатывают документы, поддерживают биометрическую идентификацию и обеспечивают обмен данными между компонентами пограничной инфраструктуры. Компьютеры рассчитаны на работу при температурах от −10 до +60 °C, а заявленное среднее время наработки на отказ превышает 100 000 часов. Типичное энергопотребление процессора не превышает 35 Вт.

Аппаратная платформа поддерживает широкий набор интерфейсов, включая последовательные порты, USB, несколько сетевых подключений и независимые выходы для двух дисплеев. К ней можно подключать считыватели документов, сканеры отпечатков пальцев, камеры биометрической идентификации и распознавания текста, а также многодисплейные терминалы.

По данным производителя, система способна одновременно работать более чем с десятью периферийными устройствами, обеспечивая автоматизированную проверку документов и сопоставление биометрических данных. Использование процессоров Hygon также позволяет задействовать в критически важной инфраструктуре аппаратные решения китайского производства.