Китай впервые показал прототип собственного источника EUV-излучения для передовой литографии

Но до серийного производства ещё 3-5 лет

Китайская компания Landau Flint впервые публично показала прототип источника экстремального ультрафиолетового излучения (EUV), предназначенного для высокоточной фотолитографии при производстве микросхем. Разработку представили на 26-й Китайской международной промышленной выставке в Шанхае. По данным издания Liberation Daily, уровень локализации системы достигает 90%, большинство ключевых компонентов разработаны самостоятельно.

Изображение сгенерировано Gemini на основе показанного на выставке образца
Изображение сгенерировано Gemini на основе показанного на выставке образца
Источник изображения: ИИ Gemini

Источники EUV-излучения считаются одним из трёх основных компонентов литографических установок для выпуска передовых чипов с техпроцессом 7 нм и меньше. Такие технологии долгое время оставались под контролем зарубежных производителей и были недоступны китайским компаниям из-за технологических ограничений и экспортных запретов. Создание собственного источника излучения — важный этап для развития национального производства оборудования для выпуска передовых микросхем.

Фото 1
Источник изображения: Скриншот Bilibili через ITHome

По словам представителей компании, показанный прототип использует технологический подход, сопоставимый с решениями ведущих мировых производителей, и уже может применяться для испытаний по экспонированию чипов. При этом до промышленного производства ещё далеко: по оценке сотрудников на выставке, на подготовку к серийному выпуску потребуется от трёх до пяти лет. Основные задачи — увеличить мощность излучения и обеспечить стабильную работу системы в течение длительного времени.

На официальном сайте Landau Flint представлены несколько разработок в этой области: высокомощный источник FlintMicro-LPP Alpha01, система EUV-излучения на основе лазерно-индуцированной плазмы и маломощная установка FlintNano LPP-OXXO. В компании сообщают, что серия Flint Micro-LPP прошла демонстрацию принципа работы, а Flint Nano-LPP находится на этапе подготовки к коммерческому применению.

Согласно опубликованным характеристикам, FlintNano LPP-OXXO использует лазер мощностью 1000 Вт с частотой от 1 до 20 кГц. Заявленная мощность EUV-излучения превышает 15 Вт, непрерывное время работы — свыше 100 часов. Также компания указывает стабильность плазмы на уровне 3% RMS и энергетическую стабильность 5%. Однако этих показателей пока недостаточно, чтобы говорить о готовности установки к промышленной эксплуатации: коммерческим EUV-системам требуются источники мощностью в сотни ватт, рассчитанные на длительную и надёжную работу.

Landau Flint основана в 2024 году командой, работающей над технологией LPP-EUV на базе исследований лаборатории газоразрядной плазмы Университета Цинхуа. Компания занимается разработкой оборудования для производства полупроводников и программных средств моделирования плазмы. В 2025–2026 годах она привлекла несколько раундов финансирования, в том числе инвестиции Woyan Capital и SMIC Capital.

 

Предыдущая публикация: Полярные сияния под прицелом: в России создали космический детекторСледующая публикация: Банкам дали передышку: Минцифры попросило отложить блокировку немаркированных звонков
Главное
Все новости
27 минут назадOLED-экран 185 Гц, камера на 200 Мп и батарея на 8700 мА·ч. Realme готовит свою версию OnePlus 16R
34 минуты назад1Как бы ни старались, микросхем не хватает: спрос на чипы превышает производственные мощности
42 минуты назад2SSD ёмкостью 30,72 ТБ, со скоростью чтения до 14,8 ГБ/с и возможностью жидкостного охлаждения. Представлен Kioxia CM9
Запас хода 1500 км, ресурс 5000 циклов и зарядка с 30% до 80% за 9 минут. Changan и CATL будут вместе выпускать новые батареи51 минуту назад2Запас хода 1500 км, ресурс 5000 циклов и зарядка с 30% до 80% за 9 минут. Changan и CATL будут вместе выпускать новые батареи Деградация таких элементов останется незаметной как минимум на протяжении 600 000 км пробега
12:26Космическая «маршрутка»: 35-я миссия Crew Dragon стала 4-м полётом для корабля и 8-м для Falcon 9, опубликованы официальные фото
12:174Банкам дали передышку: Минцифры попросило отложить блокировку немаркированных звонков
12:07Полярные сияния под прицелом: в России создали космический детектор
12:072185 Гц, 9000 мА·ч, 200 и 50 Мп, а также необычное охлаждение. Смартфон OnePlus Ace 7 обрастает деталями
11:431Праздник у пользователей Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra: вышла финальная One UI 9.0
11:41Huawei Enjoy 100 Pro получит батарею более 8000 мА·ч и новый чип Kirin
11:351Google открыла доступ к Gemini 4 Argon с миллионом выходных токенов
HMD, выпускавшая смартфоны Nokia, — всё. Компания уходит с некоторых рынков и сокращает выпуск новых моделей11:264HMD, выпускавшая смартфоны Nokia, — всё. Компания уходит с некоторых рынков и сокращает выпуск новых моделей Компания намерена сосредоточиться на корпоративных устройствах
11:0512Смартфоны становятся роскошью: 70% покупателей пересмотрят планы из-за роста цен
11:054Продавцы и производители техники попросили Минпромторг уменьшить техсбор на ноутбуки, смартфоны и прочую электронику из-за риска роста цен
10:556«Циан» ограничил работу после атак на дата-центры «Яндекса»
10:51Manus выходит на рынок смартфонов. Первым станет Oppo Find X10
10:231Любые лампы и светильники можно сделать умными, недорого. Представлен выключатель Xiaomi Smart Switch 2 Pro
10:19Nvidia RTX Spark и 128 ГБ унифицированной памяти в корпусе 1,3 л. Представлен MSI EdgeMesa N AI+
Китайские процессоры Hygon стали основой крупнейшего в мире наземного пункта пропуска10:01Китайские процессоры Hygon стали основой крупнейшего в мире наземного пункта пропуска На пунктах пограничного контроля установлены компьютеры на процессорах Hygon
09:4915Китай обойдётся и без ASML. Начались отгрузки автоматических литографов для 200-мм пластин
09:459«МегаФон»: проводные наушники выходят из моды
Представлен корпус Zalman Z20 DS с 15,6-дюймовым экраном09:434Представлен корпус Zalman Z20 DS с 15,6-дюймовым экраном Корпус Mid-Tower поддерживает 12 вентиляторов и три 360-мм радиатора
09:3812Полмиллиона каналов и 355 млн подписок: Max ускорил рост
Корейское качество, 5 лет гарантии, японский «автомат». Российское производство автомобилей KGM откладывается09:334Корейское качество, 5 лет гарантии, японский «автомат». Российское производство автомобилей KGM откладывается Запуск новых моделей, включая Actyon, перенесли на 2027 год
09:2849000 мАч, 185 Гц, 100 Вт, 200 Мп, IP69K. OnePlus 16 стал бестселлером и обошёл даже iPhone 18 Pro Max на JD.com
09:151«Глаз бога» от BYD⁠ приходит в Европу. Заряженный универсал Denza Z9 GT мощностью 870 л.с. с запасом хода 1100 км станет первым таким авто в регионе
09:071Starlink обошёл конкурентов среди наземных операторов по скорости и качеству интернета в Европе
Starlink обеспечит быстрым бесплатным интернетом отдалённые острова Вьетнама09:002Starlink обеспечит быстрым бесплатным интернетом отдалённые острова Вьетнама Власти Хайфона запустили пилотный проект с 10 спутниковыми терминалами для связи и спасательных служб
09:00«Кион» добавил аудиокниги в приложение для телевизоров
08:524«Покупатели этого не забудут». Илон Маск похвалил Micron за цены на память и раскритиковал другие компании
08:384Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra⁠
08:271Представлен самый лёгкий рюкзак Xiaomi массой всего 140 граммов