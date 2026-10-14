«Кион» добавил аудиокниги в приложение для телевизоров

Онлайн-кинотеатр «Кион» добавил аудиокниги из сервиса «Кион Строки» в приложения для умных телевизоров, в том числе на базе Android TV. На старте пользователям доступно более 230 произведений.

Каталог размещен в отдельном разделе, где книги распределены по семи категориям: от детективов и классики до фантастики и детской литературы. В подборку вошли «Мастер и Маргарита», «Черная рука», «Вариация», «Игра в городки», а также произведения серии «Лесовички» и другие книги издательства «Строки».

Навигация организована по принципу сериалов: каждая глава отображается как отдельный эпизод. Это позволяет выбирать нужную часть произведения и начинать прослушивание с нее.

В дальнейшем компания планирует расширить интеграцию сервисов. Среди возможных нововведений — полноценный аудиоплеер с синхронизацией прогресса прослушивания между «Кион» и «Кион Строками», а также единый список избранного контента. По словам руководителя по продукту и технологиям кластера «Кион» Андрея Иванова, запуск каталога стал одним из первых этапов объединения сервисов.