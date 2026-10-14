Как бы ни старались, микросхем не хватает: спрос на чипы превышает производственные мощности ⁠ 1

Нидерландская ASML столкнулась с таким ростом спроса на оборудование для производства микросхем, что заказчики уже обсуждают поставки на 2029–2030 годы.

Бум искусственного интеллекта и стремительное расширение центров обработки данных заставляют крупнейших производителей чипов наращивать выпуск продукции. По словам ASML, спрос превышает доступные мощности не только на следующий год, но и на протяжении 2028 года.

Среди клиентов компании — TSMC, выпускающая процессоры для Nvidia, а также Samsung и Intel. Все они активно инвестируют в расширение производства полупроводников. ASML занимает ведущие позиции на рынке оборудования для выпуска наиболее передовых чипов, поэтому темпы её поставок становятся одним из факторов, ограничивающих расширение отрасли. На фоне бума ИИ акции компании с начала 2026 года подорожали почти на 70%.

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В июле ASML объявила о планах увеличить производственные мощности на 30% в 2027 году и ещё на 30% в 2028-м. Однако генеральный директор Кристоф Фуке признал, что этого может оказаться недостаточно.

Компания уже фиксирует большое количество заказов на 2028 год и значительный интерес к размещению заявок на 2029-й и даже 2030-й. ASML изучает дополнительные способы расширения производства, чтобы удовлетворить растущий спрос на оборудование.