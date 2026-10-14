Google начала продавать Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra в Play Store

Google добавила в Play Store новый пункт «Покупка устройств» (Shop devices), который позволяет переходить к покупке смартфонов и других гаджетов прямо из магазина приложений. Опция пока доступна не всем пользователям. В разделе отображаются устройства Google, а у некоторых пользователей — и смартфоны Samsung.

Ресурс Android Authority обнаружил в новом меню устройств Google Pixel 10a, Pixel 11 Pro Fold, Pixel Watch 5 и Pixel Buds Pro 2, но также в нем были доступны Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra. При нажатии на карточку устройства открывается Google Store, где можно выбрать конфигурацию и оформить покупку.

В справочном разделе Google подтверждается возможность покупать устройства через Play Store. Там также говорится, что магазин приложений будет показывать устройства Google и Samsung, представленные в продаже в Google Store. Правда, Google Store не продаёт смартфоны Samsung, поэтому пока неясно, как именно будет работать интеграция с устройствами стороннего производителя.

Ранее Google уже размещала в Play Store рекламные баннеры Galaxy Watch 8. Тогда покупателям предлагалась скидка в размере $20. В новом разделе подобных предложений пока нет: устройства отображаются по обычным розничным ценам.