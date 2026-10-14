«Глаз бога» от BYD⁠ приходит в Европу. Заряженный универсал Denza Z9 GT мощностью 870 л.с. с запасом хода 1100 км станет первым таким авто в регионе

Китайский универсал Denza Z9 GT станет первым автомобилем BYD на европейском рынке с системой помощи при городском вождении God’s Eye CNOA.

Как сообщили представители компании на Парижском автосалоне 2026 года, внедрение технологии запланировано на 2027 год. Система сможет самостоятельно вести автомобиль по городским маршрутам от одного адреса к другому, помогая водителю проезжать перекрёстки, кольцевые развязки и участки с плотным движением.

Источник изображения: carnewschina // Denza

Несмотря на расширенные возможности, God’s Eye CNOA относится ко второму уровню автономности. Это означает, что водитель обязан постоянно следить за дорогой и быть готовым немедленно взять управление на себя. По словам исполнительного вице-президента BYD Стеллы Ли, технология призвана сделать городские поездки менее напряжёнными, особенно в пробках и сложных дорожных условиях.

В Китае Denza Z9 GT оснащается системой помощи водителю God’s Eye 5.0 с 4-нм процессором Xuanji A3, пиковая вычислительная мощность которого достигает примерно 700 TOPS. Комплекс использует данные лидара, радаров миллиметрового диапазона, ультразвуковых датчиков и камер. Европейский запуск CNOA станет частью расширения интеллектуальных автомобильных технологий BYD на зарубежных рынках.