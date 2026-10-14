GeForce RTX 5060 Ti в Японии подорожала до $1300 — на старте продаж ее можно было купить за $530

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 дорожают по всему миру, но в Японии — особенно. По данным розничных предложений в Токио, цены на некоторые модели почти удвоились за год. Например, GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти продаётся в Японии примерно за $750 (на старте продаж в Японии ее можно было купить за $475). То есть стоимость выросла приблизительно на 63%.

Версия GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти подорожала ещё сильнее. Если на старте она стоила около 85 000 иен, или $530, то теперь в японских магазинах её предлагают за 139 800–205 000 иен (от $880 до $1290).

GeForce RTX 5070 продаётся в диапазоне от 145 800 до 198 800 иен — $915–1255. Её стоимость в некоторых магазинах сопоставима с ценой RTX 5060 Ti c 16 ГБ памяти, несмотря на различия между моделями.

Ещё заметнее подорожала GeForce RTX 5080. В японской рознице за неё просят от $1865 до $2445. По приведённым данным, это на 48–94% больше уровня цен годичной давности.