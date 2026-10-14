Boeing будет дорабатывать «лайнер мечты»: FAA обязало заменить детали на 174 самолётах Boeing 787 из-за риска потери подъёмной силы

Федеральное авиационное управление США (FAA) выпустило директиву лётной годности для самолётов Boeing 787 Dreamliner — в конфигурациях 787-8, 787-9 и 787-10. Документ предписывает заменить поворотные приводы внешних предкрылков № 2 и 11 на новые блокирующие механизмы.

Мера направлена на предотвращение ситуации, при которой предкрылки могут остаться в неправильном положении без соответствующего предупреждения в кабине экипажа. По оценке FAA, такая неисправность способна привести к потере подъёмной силы во время взлёта или посадки и создать угрозу безопасности полёта.

Предкрылки № 2 и 11 относятся к внешним элементам механизации передней кромки крыла. Предкрылок № 2 расположен вторым от фюзеляжа на левом крыле, а № 11 — вторым от законцовки правого крыла. Помимо замены приводов, FAA требует включить в программу технического обслуживания функциональную проверку тормоза крутящего момента привода предкрылков.

При этом сохраняются ранее установленные периодические эксплуатационные проверки и ограничения. В частности, после посадки в условиях обледенения экипажу запрещено убирать закрылки. Новые самолёты Boeing уже выпускаются с предусмотренным изменением конструкции.

FAA оценивает стоимость замены примерно в 32 375 долларов на один самолёт. Из этой суммы 31 610 долларов приходится на детали, а работы занимают около девяти человеко-часов. Для всего американского парка из 174 зарегистрированных Boeing 787 общие расходы могут составить около 5,63 млн долларов. Часть затрат авиакомпании смогут компенсировать по гарантии.