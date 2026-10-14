Boeing 737 MAX пошел на рекорд: авиакомпании получили 363 лайнера за девять месяцев

В сентябре 2026 года Boeing получил 165 новых заказов на самолёты — это лучший месячный результат компании с декабря 2025 года. Самый крупный заказ — контракт с Turkish Airlines на 100 лайнеров 737 MAX с возможностью дополнительно заказать ещё 50 машин. Кроме того, Boeing получил заказы на 23 самолёта 737 MAX, 23 лайнера 787 Dreamliner и 10 грузовых 777. Таким образом, общий портфель заказов компании вырос с 6156 самолётов в августе до 6371 в сентябре.

Для сравнения, портфель заказов Airbus составляет около 9310 самолётов, хотя в сентябре европейский производитель получил заказы лишь на 17 машин.

За месяц Boeing поставил заказчикам 57 самолётов против 51 в августе и 55 в сентябре прошлого года. В их числе 43 лайнера 737 MAX, восемь 787 Dreamliner, четыре 767 и два грузовых 777. Три из четырёх самолётов 767 предназначены для последующей переделки в топливозаправщики KC-46.

С начала 2026 года Boeing поставил 475 самолётов — на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом программа 737 MAX установила рекорд: за девять месяцев заказчики получили 363 таких лайнера — это максимальный уровень поставок за всю историю программы для этого периода. Компания продолжает увеличивать темпы выпуска до 47 самолётов в месяц, хотя, по словам генерального директора Келли Ортберга, выход на этот уровень занял больше времени, чем ожидалось.

Несмотря на рост заказов и поставок Boeing, Airbus сохраняет лидерство по обоим показателям. С начала года европейская компания передала заказчикам 547 самолётов — на 72 больше, чем американская.