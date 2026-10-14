Банкам дали передышку: Минцифры попросило отложить блокировку немаркированных звонков

Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой перенести до начала ноября ограничения на входящие вызовы от банков, не заключивших договоры о маркировке звонков. Как отметили в пресс-службе Минцифры, отсрочка необходима, чтобы кредитные организации успели завершить переговоры и оформить документы.

Закон об обязательной маркировке звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей действует с 1 сентября 2025 года. Большинство банков уже заключили соответствующие соглашения с операторами, однако часть организаций, включая системно значимые, пока продолжает согласование условий.

По данным Минцифры, маркировка помогает бороться с нежелательными вызовами. После ее внедрения количество спам-звонков в России сократилось на 25–30%.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 48% россиян отметили улучшение ситуации с нежелательными звонками, а 53% сообщили о снижении числа мошеннических вызовов. Среди граждан старше 60 лет положительные изменения заметили около двух третей респондентов. При этом 92% опрошенных одобряют маркировку массовых звонков.

В министерстве рассчитывают, что дополнительное время позволит завершить оформление договоров без риска ограничения важных вызовов для клиентов банков. Ведомство продолжает контролировать исполнение соответствующего постановления правительства.