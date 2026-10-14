AMD представила стойку Helion, которая предлагает до 32 768 процессорных ядер Zen 6C
Это в конфигурации со 128 256-ядерными процессорами
Компания AMD представила свое новейшее решение для стоечного монтажа под названием Helion. Это стойка с большим количеством процессоров, и это нечто новое, так как ранее подобные стойки обычно опирались на GPU.
Helion предлагает различные конфигурации под требования клиентов. Но максимально стойка позволяет установить до 128 топовых процессоров Epyc 9006 Venice на архитектуре Zen 6/6C, что при использовании 256-ядерных моделей суммарно даёт 32 768 ядер.
В такой конфигурации доступна стойка, включая только процессоры. Но Helion может быть и более классического формата, где процессоры соседствуют с GPU. Если точнее, с ускорителями Instinct MI350P, которых можно установить до 16 штук, что обеспечит 74 PFLOPS производительности в режиме FP4.
Основываясь на открытой платформе решения AMD Helios для стоечного монтажа, AMD Helion разработан для предоставления партнерам и клиентам необходимой гибкости в инфраструктуре для работы с агентами искусственного интеллекта. С AMD Helion клиенты могут сопоставлять производительность ЦП, плотность ядер и энергопотребление с ускорением графического процессора для работы, выполняемой их агентами ИИ.