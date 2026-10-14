AMD показала новые процессоры со 192 ядрами в топовой конфигурации. Это Epyc 9006 LP Verano
Для ИИ
Компания AMD на мероприятии OCP показала новые серверные процессоры Epyc 9006 LP линейки Verano. Это процессоры на основе архитектуры Zen 6, но не из основной линейки Venice, а специально ориентированные на работу с ИИ.
На презентации глава компании Лиза Су показала топовый чип с шестью чиплетами CCD, имеющий 192 ядра Zen 6C. Также на подложке разместились два чиплета ввода-вывода и четыре контроллера памяти.
С памятью тут ситуация необычная. Verano стали первыми процессорами AMD с поддержкой памяти SOCAMM2. Это та же LPDDR5X, но в более компактном форм-факторе.
Можно выделить интерфейс xGMI, благодаря которому обмен данными с ускорителями Instinct MI500 будет происходить на скорости до 112 Гбит/с.
Так как это не был полноценный анонс, других подробностей не было. Однако ранее уже сообщалось, что Verano будут работать на высоких для серверных чипов частотах, будут иметь версии с 3D V-Cache и выйдут в следующем году.