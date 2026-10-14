Acer представила нетипичный бюджетный смартфон: Acer Sospiro A70 получил два экрана и защиту IP64

У него довольно много памяти, но платформа слабая — Unisoc T8200 выдает менее 500 тыс. баллов в AnTuTu

Компания Senwa Global, мексиканский производитель смартфонов, представила смартфон Acer Sospiro A70 — модель с дополнительным экраном на задней панели. Логотип Acer на корпусе объясняется условиями лицензионного соглашения, позволяющего Senwa выпускать и продавать смартфоны под этим брендом в странах Латинской Америки.

«Фишкой» модели стал дополнительный экран диагональю 1,88 дюйма с разрешением 284 × 240 пикселей — он размещен в блоке основной камеры. Этот экран отображает время, входящие сообщения и звонки. Кроме того, экран позволяет делать селфи на основную камеру разрешением 64 Мп вместо фронтальной 16-мегапиксельной камеры.

В основе Sospiro A70 лежит маломощная SoC Unisoc T8200 — ее производительность не превышает 500 тыс. баллов в AnTuTu. При этом аппарат получил 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Есть слот для карт microSD объемом до 1 ТБ.

Основной экран — 6,67-дюймовая панель IPS с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч. Также есть NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Корпус защищен в соответствии со степенью IP64 — довольно серьезная защита для смартфона начального уровня.

Senwa Global пока не сообщила дату начала продаж Acer Sospiro A70. Стоимость не объявлена, но Senwa специализируется на бюджетных устройствах.