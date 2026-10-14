9000 мАч, 185 Гц, 100 Вт, 200 Мп, IP69K. OnePlus 16 стал бестселлером и обошёл даже iPhone 18 Pro Max на JD.com

Смартфоны активно раскупают

OnePlus 16 поступил в продажу в Китае 13 октября и сразу показал высокие результаты. За первые несколько часов покупатели приобрели более 70 000 устройств, благодаря чему модель заняла первое место по продажам среди флагманских Android-смартфонов за аналогичный период.

По данным JD.com, новинка также стала самым продаваемым смартфоном площадки в день старта, опередив iPhone 18 Pro Max. Начальная цена составляет 5200 юаней с учётом государственных субсидий.

9000 мАч, 185 Гц, 100 Вт, 200 Мп, IP69K. OnePlus 16 стал бестселлером и обошёл даже iPhone 18 Pro Max на JD.com
Источник изображения: mydrivers // OnePlus

Смартфон получил 6,78-дюймовый экран с разрешением 1,5K и фронтальную камеру на 50 Мп. Основная камера имеет разрешение 200 Мп, а компанию ей составляют 50-мегапиксельный перископический телеобъектив и сверхширокоугольный модуль с таким же разрешением. Такая конфигурация делает акцент на возможностях съёмки с разными фокусными расстояниями.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная — 50 Вт. В качестве программной платформы используется ColorOS 17. 

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