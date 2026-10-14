8-ядерный Intel Core 5 205H протестировали в PassMark — он на 10-15% быстрее Core i5-13420H

Мобильный процессор Intel Core 5 205H прошёл тестирование в PassMark и показал результаты на 10,5% выше в однопоточном тесте и на 15,7% выше в многопоточном по сравнению с Core i5-13420H. При этом оба CPU относятся к семейству Raptor Lake-H, имеют по восемь ядер, TDP — 45 Вт.

Core 5 205H набрал 3699 баллов в однопоточном тесте PassMark и 19 390 баллов в многопоточном. Для сравнения, на счету Core i5-13420H 3347 и 16 751 балл соответственно. Максимальная частота Core 5 205H составляет 4,8 ГГц — на 200 МГц больше, чем у предшественника.

Intel представила Core 5 205H и Core 7 230H в начале 2026 года как обновлённые CPU Raptor Lake-H. Главная особенность Core 5 205H — отсутствие встроенной графики. Поэтому для полноценной работы в большинстве систем потребуется дискретная видеокарта.