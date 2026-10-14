192 ГБ ОЗУ, из которых 160 ГБ можно выделить для GPU, и цена 7300 долларов. AMD выпустила новый мини-ПК Ryzen AI Halo ⁠ 1

Компания AMD выпустила новую версию своего мини-ПК для ИИ Ryzen AI Halo. Новинка получила новый APU Ryzen AI Max+ PRO 495, который мало отличается от предшественника, но зато сразу максимальные 192 ГБ ОЗУ.

В ПК используется быстрая память LPDDR5X-8533, а также установлен накопитель объёмом 2 ТБ. За такую систему просят немалые 7300 долларов. Для сравнения, первая версия стоила 4000 долларов, правда, оснащалась 128 ГБ ОЗУ, так как линейка Ryzen AI Max 300 больше не поддерживала.

Для нужд iGPU Radeon 8065S в случае новой модели можно выделить 160 ГБ, что делает такие системы фактически уникальными для рынка. Сама AMD говорит, что это позволяет системе запускать модели ИИ с более чем 300 млрд параметров при 4-битном квантовании.

Из остального можно выделить самошифрующийся M.2 SSD-накопитель, Wi-Fi 7 и тот же дизайн, что и у первого поколения.