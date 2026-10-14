185 Гц, 9000 мА·ч, 200 и 50 Мп, а также необычное охлаждение. Смартфон OnePlus Ace 7 обрастает деталями

OnePlus готовит игровой смартфон Ace 7 со встроенным вентилятором и двухканальной системой активного охлаждения. Инсайдер Digital Chat Station опубликовал схему конструкции, на которой показано, как система отводит тепло от процессора и задней панели. По предварительным данным, устройство представят в Китае уже в конце октября.

Система охлаждения должна направлять горячий воздух в сторону, подальше от рук пользователя, а более холодный — вниз. Также смартфону приписывают датчик температуры с ИИ, запатентованные технологические решения и оптимизацию конструкции для снижения шума вентилятора и попадания пыли внутрь корпуса. По данным инсайдера, аппарат на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 сможет поддерживать высокую игровую производительность, конкурируя с устройствами на более новых флагманских платформах.

Сгенерировано ИИ на базе патентного изображения Источник изображения: gizmochina // Сгенерировано ИИ на базе патентного изображения

Согласно утечкам, OnePlus Ace 7 оснастят 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. В основной камере ожидаются датчики на 200 и 50 Мп, фронтальная камера получит разрешение 16 Мп. Смартфону также приписывают аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с зарядкой мощностью 100 или 120 Вт и операционную систему ColorOS 17 на базе Android 17. Эти характеристики пока не подтверждены официально.