«Завораживающее и гипнотизирующее». Мощнейшее полярное сияние Aurora australis показали из космоса
Его засняла Анна Кикина
Спецкор ТАСС на Международной космической станции, космонавт Роскосмоса Анна Кикина показала с борта Международной космической станции видео Южного полярного сияния высшего балла интенсивности.
Впервые оказываюсь прямо в гуще событий мощнейшего полярного сияния Aurora australis. Южный полюс прямо плясал и буйствовал сиянием разного цвета молекул газов в атмосфере нашей Земли, даже невооруженным глазом это можно было наблюдать! Завораживающее и даже в каком-то смысле гипнотизирующее своей уникальностью и масштабностью явление!" - поделилась она.
Ранее стало известно, что на фоне начавшейся на Земле магнитной бури над Россией наблюдались полярные сияния высшего балла интенсивности.