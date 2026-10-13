«Завораживающее и гипнотизирующее». Мощнейшее полярное сияние Aurora australis показали из космоса

Впервые оказываюсь прямо в гуще событий мощнейшего полярного сияния Aurora australis. Южный полюс прямо плясал и буйствовал сиянием разного цвета молекул газов в атмосфере нашей Земли, даже невооруженным глазом это можно было наблюдать! Завораживающее и даже в каком-то смысле гипнотизирующее своей уникальностью и масштабностью явление!" - поделилась она.