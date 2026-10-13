Вслед за выдвижными ручками в китайских машинах могут запретить матричные фары с проекцией изображения, кресла с «нулевой гравитацией» и гибкие экраны

В Китае начали общественное обсуждение новых требований к безопасности современных автомобилей. Как сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР (MIIT), собранные предложения планируется использовать при подготовке проекта нормативных актов, регулирующих применение новых технологий в автопроме.

Одно из направлений — безопасность автомобильных кресел. Регулятор намерен ужесточить требования к их испытаниям. В особенности к сиденьям с «нулевой гравитацией». Также под пристальным вниманием вращающиеся кресла: автопроизводителям рекомендуют предусмотреть блокировку таких функций во время движения автомобиля.

Власти также хотят оценить, насколько большое количество дисплеев в салоне отвлекает водителя. Среди возможных мер обсуждается запрет на установку складных и гибких экранов. Пока речь идёт о предложениях, которые предстоит оценить в ходе общественного обсуждения.

Ещё одна тема — использование матричных светодиодных фар и фонарей, способных выводить на дорогу пиксельные изображения и текстовые сообщения. Регулятор призывает автопроизводителей предусмотреть модерацию такого контента.

Результаты обсуждения станут основой для разработки новых правил безопасности автомобильных технологий. Ранее Китай уже принял решение запретить с 2027 года выпуск автомобилей со скрытыми дверными ручками. Эта мера стала ответом на резонансные происшествия со смертельным исходом, в которых особенности конструкции ручек затрудняли эвакуацию людей из машин.