В России хотят разрешить чипы Nvidia для госструктур и критической инфраструктуры
Правительственная рабочая группа предложила разрешить зарубежные ускорители для искусственного интеллекта, если отечественные решения не обеспечивают необходимую производительность
Как сообщает Forbes, рабочая группа по развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта предложила смягчить ограничения на применение зарубежных чипов в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры.
В частности, речь идёт об ускорителях Nvidia, которые могут потребоваться для обучения и запуска крупных моделей ИИ. Сейчас для таких объектов действуют требования по использованию отечественных программно-аппаратных комплексов, соответствующих установленным нормам безопасности.
Согласно инициативе, перед закупкой иностранных ускорителей потребуется получить подтверждение Минпромторга, что в российских реестрах отсутствует оборудование с необходимыми характеристиками. Использование зарубежных решений нужно будет задекларировать, а меры защиты информации согласовать с ФСБ. В Минцифры подчеркнули, что предложение должно пройти согласование с профильными ведомствами с учётом требований кибербезопасности.
Инициатива призвана компенсировать нехватку отечественных вычислительных мощностей для сложных задач ИИ. Для узкоспециализированных приложений могут быть достаточны десятки или сотни ускорителей, тогда как обучение и эксплуатация систем с моделями на сотни миллиардов параметров, включая ИИ-агентов, способны потребовать тысячи чипов. Возможность временно использовать зарубежное оборудование должна помочь разработчикам получить необходимые ресурсы, пока российские решения не обеспечивают сопоставимую производительность.