В России хотят разрешить чипы Nvidia для госструктур и критической инфраструктуры

Как сообщает Forbes, рабочая группа по развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта предложила смягчить ограничения на применение зарубежных чипов в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры.

В частности, речь идёт об ускорителях Nvidia, которые могут потребоваться для обучения и запуска крупных моделей ИИ. Сейчас для таких объектов действуют требования по использованию отечественных программно-аппаратных комплексов, соответствующих установленным нормам безопасности.

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Согласно инициативе, перед закупкой иностранных ускорителей потребуется получить подтверждение Минпромторга, что в российских реестрах отсутствует оборудование с необходимыми характеристиками. Использование зарубежных решений нужно будет задекларировать, а меры защиты информации согласовать с ФСБ. В Минцифры подчеркнули, что предложение должно пройти согласование с профильными ведомствами с учётом требований кибербезопасности.

Инициатива призвана компенсировать нехватку отечественных вычислительных мощностей для сложных задач ИИ. Для узкоспециализированных приложений могут быть достаточны десятки или сотни ускорителей, тогда как обучение и эксплуатация систем с моделями на сотни миллиардов параметров, включая ИИ-агентов, способны потребовать тысячи чипов. Возможность временно использовать зарубежное оборудование должна помочь разработчикам получить необходимые ресурсы, пока российские решения не обеспечивают сопоставимую производительность.