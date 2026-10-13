В России вновь начнут продавать мотоциклы Jawa — раскрыты четыре модели

В 2026 году на российском рынке должны появиться четыре модели Jawa: 300 CL, 350 CL, Forty Two и 42 FJ. Все они получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС), необходимое для легального импорта и продаж.

Jawa 300 CL и 350 CL выполнены в классическом стиле с круглой фарой и обилием хромированных деталей. При этом под ретродизайном скрывается современная техника: четырёхтактные двигатели с жидкостным охлаждением и электронным впрыском, шестиступенчатая коробка передач, дисковые тормоза и ABS. Мотоциклы производятся в Индии, хотя в документах ОТТС фигурирует европейская компания.

Forty Two и 42 FJ выглядят современнее: в оформлении меньше хрома и больше тёмных элементов.

Советская Jawa 350/634 оснащалась двухцилиндровым двухтактным двигателем объёмом 344 куб. см и четырёхступенчатой коробкой передач. Для работы такого мотора требовалась топливно-масляная смесь. Современные модели оснащаются одноцилиндровыми четырёхтактными двигателями объёмом 295 или 334 куб. см, электростартерами и раздельной системой смазки.

Выход четырёх моделей на российский рынок рассчитан на интерес к доступным мотоциклам с классической внешностью и современным оснащением. Однако при выборе стоит учитывать не только дизайн и характеристики, но и стоимость обслуживания, наличие запчастей и доступность сервиса.

Как сообщает 110km.ru, в 2029 году компания планирует значительно расширить дилерскую сеть.