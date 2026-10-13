Инженеры планируют до конца октября подготовить изменения в системе управления самолётом, чтобы убрать из кабины бортинженера и снизить нагрузку на пилотов

В России делают новый Ту-214 с экипажем из двух человек

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) совместно с компанией «Туполев» начали работу над модернизацией среднемагистрального самолёта Ту-214. Проект предусматривает сокращение экипажа с трёх до двух человек за счёт исключения бортинженера. Для этого потребуется изменить систему управления и оптимизировать комплекс бортового оборудования. Первые проектные решения планируется подготовить до конца октября.

Конструкторы уже анализируют установленное оборудование и определяют узлы, которые необходимо доработать или заменить. При этом задача состоит в том, чтобы ограничить расходы не только на сами изменения, но и на последующую сертификацию. Проект должен быть выполнен в установленные сроки. Ту-214 — двухдвигательный пассажирский самолёт, рассчитанный на среднемагистральные маршруты дальностью до 4500 км.

В рамках образовательной программы МАИ участники подготовят предварительную смету, график работ и план взаимодействия с промышленными партнёрами. Также рассматривается создание интеграционного стенда для проверки обновлённого комплекса бортового оборудования перед наземными и лётными испытаниями. Основной производственной площадкой станет Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал «Туполева», где выпускают Ту-214 серийно.