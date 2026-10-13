В криптокошельки Ledger тайно встраивали eSIM и LTE-модули для кражи ключей — похищено криптовалюты на $93 млн

Владельцы аппаратных криптокошельков Ledger Nano X лишились криптоактивов после покупки устройств у реселлера в Юго-Восточной Азии. Как выяснили исследователи, в кошельки встроили шпионские модули с поддержкой LTE и eSIM, которые перехватывали данные и передавали их злоумышленникам по мобильной сети. По опубликованным сообщениям, ущерб уже превысил $93 млн. Устройства, приобретённые напрямую у Ledger, проблема не затрагивает.

Первый обнаруженный случай связан с малайзийским продавцом CryptoBillis, работающим также в Индонезии и на Филиппинах. После жалоб пользователей Ledger начала расследование 9 октября 2026 года и попросила реселлера приостановить продажи. На следующий день компания сообщила об обнаружении как минимум одного модифицированного кошелька. Кто изготовил «импланты» и на каком этапе их установили, пока неизвестно.

Исследователи обнаружили как минимум два варианта модифицированных Ledger Nano X. В одном устройстве дополнительный микроконтроллер был спрятан под антенной и аккумулятором, а для передачи данных использовались eSIM-чип и модуль LTE. Чтобы разместить электронику, злоумышленники заменили оригинальную батарею на более компактную. Во втором образце «имплант» находился под OLED-экраном и питался от штатного аккумулятора.

По данным исследователя Марка Карпелеса, модуль перехватывает нажатия кнопок и информацию, отображаемую на экране, а затем передаёт её через мобильную сеть. В качестве дополнительного признака вмешательства специалисты отмечают плоскую LTE-антенну, которой нет в оригинальном устройстве. При этом обычная проверка подлинности может не выявить модификацию, поскольку встроенный защищённый элемент Secure Element продолжает работать.

Ledger Nano X предназначен для хранения закрытых ключей и подтверждения криптовалютных транзакций. Устройство поддерживает более 5500 монет и токенов, включая Bitcoin и Ethereum. Цена Ledger Nano X в официальном магазине — 82,5 евро. Расследование продолжается: пока не установлено, сколько кошельков было модифицировано и кто стоит за атакой.