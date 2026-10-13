Утечки пошли на спад: число сливов баз данных в России упало на 40% ⁠ 1

За январь–сентябрь 2026 года в открытом доступе появилось 119 баз данных российских компаний, ранее не публиковавшихся в сети. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда аналитики зафиксировали 198 случаев. Такие данные приводят специалисты F6.

При этом общий объём раскрытой информации снизился не столь существенно. За три квартала 2026 года злоумышленники опубликовали 538 млн строк данных — на 12% меньше, чем годом ранее.

В июле–сентябре эксперты выявили 29 новых публикаций утечек против 35 за третий квартал 2025 года. Объём данных за этот период превысил 170 млн строк, сократившись в годовом выражении на 58%.

В опубликованных базах содержались персональные данные пользователей: ФИО, адреса, даты рождения, паспортные данные, номера телефонов, электронная почта и пароли. Чаще всего утечки затрагивали IT-компании, розничную торговлю, интернет-магазины и государственные организации.

В F6 связывают снижение числа публикаций с уменьшением активности подпольных Telegram-каналов, нестабильной работой теневых форумов и закрытием отдельных площадок. Дополнительным фактором стали ограничения на размещение данных российских и связанных с СНГ организаций на некоторых ресурсах.

При этом в третьем квартале участились случаи публикации ранее закрытых баз, которые долгое время перепродавались на теневом рынке. По оценке экспертов, злоумышленники объясняли такие действия борьбой с перекупщиками, распространявшими базы без согласия первоначальных продавцов.