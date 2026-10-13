Утечки пошли на спад: число сливов баз данных в России упало на 40%

При этом участились случаи публикации ранее закрытых баз

За январь–сентябрь 2026 года в открытом доступе появилось 119 баз данных российских компаний, ранее не публиковавшихся в сети. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда аналитики зафиксировали 198 случаев. Такие данные приводят специалисты F6.

Утечки пошли на спад: число сливов баз данных в России упало на 40%
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

При этом общий объём раскрытой информации снизился не столь существенно. За три квартала 2026 года злоумышленники опубликовали 538 млн строк данных — на 12% меньше, чем годом ранее.

В июле–сентябре эксперты выявили 29 новых публикаций утечек против 35 за третий квартал 2025 года. Объём данных за этот период превысил 170 млн строк, сократившись в годовом выражении на 58%.

В опубликованных базах содержались персональные данные пользователей: ФИО, адреса, даты рождения, паспортные данные, номера телефонов, электронная почта и пароли. Чаще всего утечки затрагивали IT-компании, розничную торговлю, интернет-магазины и государственные организации.

В F6 связывают снижение числа публикаций с уменьшением активности подпольных Telegram-каналов, нестабильной работой теневых форумов и закрытием отдельных площадок. Дополнительным фактором стали ограничения на размещение данных российских и связанных с СНГ организаций на некоторых ресурсах.

При этом в третьем квартале участились случаи публикации ранее закрытых баз, которые долгое время перепродавались на теневом рынке. По оценке экспертов, злоумышленники объясняли такие действия борьбой с перекупщиками, распространявшими базы без согласия первоначальных продавцов.

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