Tucson на минималках. Представлен совершенно новый Hyundai Bayon, и он впервые получил гибридную систему

Гибридная установка 1.6 HEV выдает 138 л. с.

Hyundai представила новое поколение компактного кроссовера Bayon на Парижском автосалоне. Модель получила радикально переработанный дизайн в стиле нового Tucson, более просторный салон и впервые — полноценную гибридную силовую установку. Продажи в Европе начнутся в начале 2027 года.

Tucson на минималках. Представлен совершенно новый Hyundai Bayon, и он впервые получил гибридную систему
Источник изображения: Hyundai через Carscoops

Внешность Bayon изменилась в соответствии с новой дизайнерской концепцией Art of Steel, использованной и в последнем Tucson. Кроссовер получил Т-образные дневные ходовые огни, приподнятую линию капота, угловатые расширители колёсных арок и крупную надпись с названием модели на двери багажника. Впервые для Bayon предложат исполнение N Line со спортивным обвесом, 18-дюймовыми колёсами, двумя патрубками выхлопной системы и отделкой салона красной прострочкой и металлическими накладками на педалях.

Колёсная база увеличилась на 20 мм, до 2600 мм. В оснащение входят два экрана с диагональю 12,3 дюйма, система кругового обзора, передние кресла с вентиляцией, панорамная крыша. Также доступны: цифровой ключ Hyundai Digital Key 2, позволяющий открывать и запускать автомобиль с помощью смартфона, и премиальная аудиосистема Bose.

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Источник изображения: Hyundai через Carscoops

Все версии Bayon будут переднеприводными. Базовым станет 1,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор T-GDI мощностью 90 л. с., работающий с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч — за 14,1 секунды. Более мощная версия того же двигателя развивает 115 л. с. и разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 10,8 секунды.

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Источник изображения: Hyundai через Carscoops

Главное техническое новшество — гибридная установка 1.6 HEV мощностью 138 л. с. Она сочетается исключительно с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Водитель сможет регулировать интенсивность рекуперативного торможения подрулевыми переключателями.

В начале 2027 года новый Bayon появится у европейских дилеров марки. На американский рынок модель, как и прежде, не выйдет: роль самого компактного кроссовера Hyundai в США сохранит Kona.

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