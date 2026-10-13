SpaceX впервые в истории вернула Starship на базу после орбитального полёта

На Starbase началась послеполётная проверка корабля, который провёл в море 75 дней после завершения миссии Flight 13. Возвращение аппарата в сборочный цех позволит специалистам изучить его состояние и собрать данные для разработки многоразовой космической системы.

NASASpaceflight зафиксировала, как Starship Ship 40 поднимают в вертикальное положение внутри ангара Mega Bay 2 на космодроме Starbase. Для этого специалисты используют мостовые краны: корабль вернули в исходную ориентацию после горизонтальной транспортировки с судна, задействованного при его эвакуации из океана.

Ship 40 выполнил полёт Flight 13 24 июля 2026 года. Во время миссии аппарат развернул спутники, повторно запустил двигатель в космосе и успешно прошёл этап возвращения в атмосферу. Завершился полёт приводнением в Индийском океане — по имеющимся данным, самым мягким в истории испытаний Starship на тот момент. Корабль сохранил целостность и остался на плаву.

После 75 дней, включавших извлечение из воды у острова Рождества и транспортировку на борту судна Forte, Ship 40 впервые вернулся на площадку для полноценного послеполётного обследования верхней ступени Starship. Инженеры смогут изучить повреждения и нагрузки, возникшие во время полёта и приводнения, а также собрать данные, необходимые для оценки возможности повторного использования корабля.