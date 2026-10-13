Sony представила полностью чёрную PS5 Midnight Black за 350 долларов. Но это региональная версия только для Японии

Глобальной пока не будет

Спустя шесть лет после запуска на рынок выходит полностью чёрная PlayStation 5. Sony решила выпустить PS5 в цвете Midnight Black, причём, что занятно, 19 ноября, то есть в день выхода GTA VI.

Правда, есть важный нюанс. Большинство геймеров не купят себе такую консоль, даже если будут хотеть, так как Sony по каким-то причинам решила выпустить её только в Японии.

Sony представила полностью чёрную PS5 Midnight Black за 350 долларов. Но это региональная версия только для Японии
Источник изображения: Sony

Там PS5 стоит всего 350 долларов, но это консоль с региональной блокировкой, так что купить в Японии и привезти в другую страну смысла не будет.

Чёрной будет версия CFI-2200B02S без оптического привода с SSD объёмом 825 ГБ. Дисковод в таком же цвете тоже поступит в продажу по цене около 75 долларов.

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