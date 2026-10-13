Segway представила электровелосипед Xyber Air с запасом хода до 93 км

Segway представила электрический велосипед Xyber Air — обновлённую версию прошлогодней модели Xyber. Новинка получила двигатель c номинальной мощностью 750 Вт и тяговую батарею ёмкостью 717 Вт·ч, которая обеспечивает запас хода до 93 км. Максимальная скорость составляет 45 км/ч, заявленная цена — 2000 долларов.

Xyber Air оснащён системой адаптивной помощи при педалировании и системой контроля тяги. Для торможения используются дисковые механизмы диаметром 180 мм на обоих колёсах. Также предусмотрены помощники при старте на подъёме и спуске.

В оснащение входят: цветной дисплей со встроенным навигационным приложением, передняя фара яркостью 600 люмен и задний стоп-сигнал. Система AirLock автоматически разблокирует велосипед при приближении владельца. Для поиска потерянного или украденного транспорта предусмотрены GPS и поддержка Apple Find My. Кроме того, владелец может дистанционно отключить украденный велосипед.

Модель рассчитана на пользователей ростом от 142 до 183 см и весом до 150 кг. Она получила широкие покрышки размером 20 × 4 дюйма и переднюю вилку с ходом 80 мм. В качестве дополнительных аксессуаров доступны крылья, задний багажник и сумка, устанавливаемая внутри рамы. Продажи Segway Xyber Air начнутся 27 октября 2026 года.