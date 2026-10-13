Samsung может отказаться от выпуска пылесосов вслед за уходом с китайского рынка бытовой техники

Samsung как будто прекратила выводить на рынок новые пылесосы

Вслед за уходом с рынка бытовой электроники в Китае Samsung может прекратить выпуск пылесосов. Ресурс Sammobile обратил внимание на сокращение ассортимента флагманских пылесосов Bespoke и отсутствие новых моделей.

Samsung может отказаться от выпуска пылесосов вслед за уходом с китайского рынка бытовой техники
Источник изображения: Sammobile // Mihai Matei

К октябрю 2026 года доступность пылесосов линейки Bespoke заметно сократилась на нескольких рынках, отмечает Sammobile. Флагманский беспроводной Bespoke AI Jet Ultra, представленный в 2025 году, до сих пор не получил преемника. Не поступил в продажу и робот-пылесос Bespoke AI, способный преодолевать препятствия: Samsung показала его на выставке IFA 2025, но с тех пор продажи не начались. На IFA 2026 компания также не представила новых пылесосов, хотя уделила значительное внимание концепции AI Living — экосистеме устройств для умного дома. Вместо развития премиальной линейки, Bespoke Samsung выпустила в Европе несколько более доступных беспроводных пылесосов Jet.

Ранее, в июне текущего года, ресурс Korea JoongAng Daily со ссылкой на отраслевые источники сообщил, что руководство подразделения Samsung Digital Appliance обсуждает возможность ухода из трёх сегментов — пылесосов, посудомоечных машин и микроволновых печей. Причиной тогда называли небольшую долю рынка в отдельных категориях и низкую прибыльность.

Ранее в 2026 году Samsung прекратила продажи телевизоров и бытовой техники в Китае на фоне жёсткой конкуренции с местными производителями.

По данным Sammobile, сейчас возможны два сценария. Samsung может готовить новое поколение пылесосов Bespoke к 2027 году, а сокращение запасов объясняется подготовкой к обновлению линейки. Другой вариант — постепенное сворачивание направления и распродажа оставшихся устройств. Также компания может отказаться лишь от отдельных моделей или рынков.

 

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