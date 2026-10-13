Ручная выдержка заметно ухудшает ночные фото на iPhone 18 Pro — тест DPReview

Ручная настройка выдержки в iPhone 18 Pro отключает многокадровую обработку

Ресурс DPReview сообщил, что ручная настройка выдержки на смартфонах iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max отключает многокадровую обработку фотографий. Вместо объединения нескольких снимков устройство сохраняет один кадр, при этом ночной режим съемки недоступен. В результате на фото появляется очень много цифрового шума.

Ручная выдержка заметно ухудшает ночные фото на iPhone 18 Pro — тест DPReview
Источник изображения: DPReview // Dale Baskin

В iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max Apple впервые использовала механическую переменную диафрагму основной камеры. Смартфоны также получили режим Pro Controls, позволяющий вручную настраивать диафрагму, выдержку и баланс белого. При этом, как отмечает DPReview, в официальных рекламных материалах Apple не упоминала о компромиссах между ручным управлением экспозицией и вычислительной обработкой изображений.

F1.48 | 1/15 sec | ISO 10000 | Ночной режим отключен
F1.48 | 1/15 sec | ISO 10000 | Ночной режим отключен
Источник изображения: DPReview // Dale Baskin

Тестирование показало, что автоматический режим и ручная настройка диафрагмы сохраняют многокадровую съёмку. Смартфон делает несколько кадров, совмещает их и объединяет в итоговую фотографию — это снижает уровень шума и расширяет динамический диапазон. Однако при любом использовании ручной настройки выдержки устройство, по данным издания, переходит к съёмке одним кадром.

F1.48 | 1/15 sec | ISO 10000 | Ручная выдержка
F1.48 | 1/15 sec | ISO 10000 | Ручная выдержка
Источник изображения: DPReview // Dale Baskin

DPReview проверило четыре режима: полностью автоматический, с ручной настройкой диафрагмы, с ручной настройкой выдержки и с одновременной ручной настройкой обоих параметров. Для тестов использовалась основная камера, установленная на штативе. Издание снимало статичные сцены при разном освещении — от дневного света до ночных условий.

При хорошем освещении разницы между ручной выдержкой и автоматической настройкой нет. В тёмных сценах и глубоких тенях шум на снимках с ручной выдержкой был заметнее. Но особенно сильно различия проявились в ночном тесте при диафрагме f/1,48, выдержке 1/15 секунды и ISO 10 000, когда ночной режим был отключён.

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