Российские учёные обнаружили на Марсе три десятка «водных оазисов»

Российские планетологи составили подробную карту залежей водосодержащих пород на поверхности Марса. Объединив данные нейтронного спектрометра FREND, который последние восемь лет работает на борту зонда «ЭкзоМарс-TGO», учёные выявили около 30 скоплений таких пород в разных регионах Красной планеты. О результатах исследования ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Дмитрий Головин рассказал на XVII Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

Накопленная статистика позволила повысить разрешение карты, уточнить границы уже известных объектов и обнаружить новые. В частности, исследователи подтвердили наличие водосодержащих пород в долинах Маринер и нашли там два новых скопления водных минералов. Кроме того, максимальную оценку содержания воды в этих породах удалось повысить с 20% до 30%.

Спектрометр FREND выявляет скопления воды по особенностям взаимодействия нейтронов с веществом. Первые результаты его наблюдений, опубликованные в 2020 году, указали на существование на Марсе протяжённых участков, где вода составляет от нескольких процентов до нескольких десятков процентов массы пород. Эти образования исследователи условно называют «водными оазисами». После первых находок учёные начали систематически искать подобные объекты по всему Марсу.

Для нового исследования планетологи разработали метод выявления водосодержащих участков по контурным линиям на картах, построенных на основе данных FREND. Анализ наблюдений за восемь лет позволил увеличить число известных «водных оазисов» с 23 примерно до 30, а также точнее определить их размеры и расположение.

Среди объектов, представляющих особый интерес, — кратер Гейла, где в 2012 году начал работу марсоход Curiosity, и склоны горы Аполлинария. В некоторых районах последнего региона прибор зафиксировал оценки содержания воды, приближающиеся к 100%. Однако это не означает, что там обнаружены залежи чистого водяного льда: условия на поверхности, по оценке исследователей, делают его присутствие маловероятным. Учёные не исключают, что вода может находиться глубже под поверхностью, поэтому регион требует дальнейшего изучения.