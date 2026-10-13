Реформа связи может изменить рынок региональных интернет-провайдеров: «Ростелеком» готов забрать абонентов у малых провайдеров за 30–40% выручки

Федеральные операторы связи начали предлагать региональным интернет-провайдерам переход на сервисную модель работы на фоне готовящейся реформы отрасли. Согласно предложениям «Ростелекома» и «ТрансТелеКома», крупные игроки могут получить контроль над абонентской базой и инфраструктурой небольших компаний, а те будут получать долю выручки. Такая схема позволит региональным провайдерам сократить расходы и снизить регуляторные риски, однако представители малого бизнеса считают условия невыгодными, сообщает «Коммерсантъ».

«Ростелеком» предлагает передавать ему абонентов, линии связи и техническую поддержку. Взамен региональные операторы смогут рассчитывать на 30–40% выручки и избавятся от ряда расходов. В презентации компании указано, что экономия на системах оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) может достигать 15 млн рублей в год, на фонде оплаты труда — 16 млн рублей, а на отчислениях в резерв универсального обслуживания — от 1 млн рублей в год.

«ТрансТелеКом» рассматривает несколько вариантов сотрудничества в формате FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированной связи). В одной из моделей региональным провайдерам не потребуется собственная лицензия и не придется самостоятельно выполнять обязательства перед регулятором. При этом они смогут получать процент от выручки, сохранять инфраструктуру последней мили и сосредоточиться на развитии бизнеса.

Интерес федеральных операторов к такой модели связан с готовящейся реформой отрасли. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что соответствующий законопроект может поступить в Госдуму до конца года. Минцифры планирует установить требования к минимальной скорости сети и ввести внесудебный порядок лишения лицензии за повторные нарушения.

В «Ростелекоме» подтвердили, что уже предварительно обсуждают новую модель с рядом операторов. Компания заявила, что развивает FVNO и видит в ней перспективы. В «ТрансТелеКоме» также сообщили, что несколько лет развивают подобные схемы сотрудничества, которые, по оценке компании, позволяют учитывать ресурсы и потребности разных операторов и расширять доступность услуг связи.

Источник, знакомый с ситуацией в федеральных компаниях, подчеркнул, что предложения носят исключительно коммерческий и добровольный характер. По его словам, владельцы небольших провайдеров смогут получать стабильный доход от использования своей инфраструктуры, не неся затрат на СОРМ и выполнение других регуляторных требований.

Однако представители малого бизнеса оценивают условия критически. Глава Ассоциации малых операторов регионов Дмитрий Галушко считает, что региональные компании фактически превращаются в монтажные бригады, в то время как «Ростелеком» забирает их абонентов. Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков также указывает на невыгодность условий: если раньше «Ростелеком» хотя бы покупал региональные компании, то теперь, по его оценке, предлагает получить 60% бизнеса без дополнительных вложений.