Пульт Xiaomi за $9 стал хитом, его активно используют не только с ТВ: он позволяет диктовать запросы нейросетям и управлять командами на компьютере

Bluetooth-аксессуар можно настроить с помощью открытого ПО

Пульт Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro приобрёл популярность среди энтузиастов искусственного интеллекта, о чем пишет It Home.

Вместо управления телевизором его используют для голосового ввода запросов в ИИ-сервисы. Устройство оснащено встроенным микрофоном, подключается по Bluetooth и стоит около 60 юаней или 9 долларов — заметно дешевле специализированных гаджетов для голосового взаимодействия с нейросетями.

Пульт Xiaomi за $9 стал хитом, его активно используют не только с ТВ: он позволяет диктовать запросы нейросетям и управлять командами на компьютере
Источник изображения: mydrivers

Для работы с компьютером пульт можно настроить с помощью открытого ПО для переназначения кнопок. После сопряжения достаточно удерживать клавишу голосового управления и диктовать запросы, которые затем попадают в диалоговое окно ИИ. Такой способ особенно заинтересовал разработчиков, использующих Vibe Coding: вместо ручного набора они описывают задачу словами, а нейросеть генерирует код. Физические кнопки также можно назначить на отправку сообщений, копирование и переключение окон.

Пульт заряжается через USB-C, поэтому ему не нужны сменные батарейки. Однако устройство изначально создавалось для телевизоров, а не для профессиональной записи: в шумной обстановке качество звука может ухудшаться. Кроме того, для работы с компьютером потребуется настройка. 

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