Серия NAS 600 использует SATA, а NAS 800 — PCIe Gen5 и доступна объемом до 7,68 ТБ

Представлены SSD SanDisk для NAS со скоростью до 14,9 ГБ/с и ресурсом записи до 14 ПБ

SanDisk открыла продажи двух серий твердотельных накопителей для сетевых хранилищ — NAS 600 и NAS 800.

Первая линейка выполнена в форм-факторе 2,5 дюйма с интерфейсом SATA и предлагает емкости от 500 ГБ до 4 ТБ. Производитель заявляет среднее время наработки на отказ 2,25 млн часов и ресурс записи до 2500 ТБ. Цены составляют от 2599 до 12 999 юаней.

SanDisk NAS 800 — более производительная серия с интерфейсом NVMe PCIe Gen5 и форм-фактором M.2 2280. Накопители доступны объемом от 960 ГБ до 7,68 ТБ. Для версии на 1,92 ТБ заявлена последовательная скорость чтения до 14,9 ГБ/с и записи до 13,2 ГБ/с. Максимальные показатели случайного чтения и записи достигают 2,3 млн и 2 млн IOPS соответственно.

Ресурс записи старшей версии NAS 800 емкостью 7,68 ТБ заявлен на уровне до 14 ПБ. Цены варьируются от 3999 юаней за модель на 960 ГБ до 26 999 юаней за вариант на 7,68 ТБ.