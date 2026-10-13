Посадочный модуль Griffin-1 прошел испытания NASA перед полетом на Луну

Посадочный аппарат Griffin-1 компании Voyager Technologies успешно завершил серию испытаний в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Калифорнии. Проверки подтвердили его готовность к запуску и работе в экстремальных условиях космоса.

В ходе испытаний инженеры проверили устойчивость аппарата к вибрациям, имитирующим старт ракеты, и акустическим нагрузкам до 153 дБ. Также специалисты оценили совместимость электронных систем и протестировали модуль в вакуумной камере, где температура менялась от −100 до +75 °C.

Запуск Griffin-1 запланирован на конец 2026 года с помощью ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Аппарат должен доставить около 455 кг груза в район кратера Нобиле у южного полюса Луны. На борту разместят 10 научных и технологических разработок из шести стран, включая коммерческий луноход FLIP компании Astrolab.

Миссия проходит в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), направленной на доставку грузов на Луну с помощью частных компаний. Эти полеты должны помочь подготовить инфраструктуру для будущей лунной базы.

После завершения проверок Griffin-1 вернулся на предприятие Voyager Lunar Systems для окончательной сборки. Затем аппарат подготовят к отправке на космодром на мысе Канаверал.