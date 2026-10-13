Пользователи Samsung Galaxy S24, Galaxy S25, Galaxy S26, Galaxy A57 и других моделей столкнулись с проблемой после установки One UI 9.0

Ошибка XML «Access Denied» не дает завершить настройку систему после установки обновления

Владельцы смартфонов Samsung линеек Galaxy S24, Galaxy S25 и Galaxy S26, а также некоторых складных моделей, сообщили о проблеме после установки обновления One UI 9. При первом запуске системы и переходе к настройке устройства на экране появляется ошибка XML «Access Denied», которая не позволяет завершить первоначальную настройку и перейти на главный экран.

Пользователи Samsung Galaxy S24, Galaxy S25, Galaxy S26, Galaxy A57 и других моделей столкнулись с проблемой после установки One UI 9.0
Источник изображения: ИИ Gemini

О проблеме 12 октября сообщило издание Android Authority. По отзывам пользователей на Reddit и других площадках, включая X, сбой затронул смартфоны нескольких поколений. Проблемы фиксируются не только во флагманских устройствах, но и, например, в Galaxy A57.

Судя по сообщениям пользователей, обновление устанавливается штатно, смартфон успешно загружается. Ошибка возникает уже на этапе первоначальной настройки: после нажатия на приветственном экране появляется сообщение «Access Denied», из-за которого продолжить процесс невозможно.

По версии инсайдера Фахада Али Джаведа, сбой может быть связан с изменениями на серверах Samsung, которые компания внесла для предотвращения утечек прошивок.

Некоторым пользователям временно помогло полное отключение смартфона от сети. Другие сообщили, что после короткой перезагрузки устройство снова работало нормально.

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