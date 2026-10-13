Почти 60 моделей смартфонов и планшетов Oppo получат ColorOS 17 на Android 17: Oppo официально рассказала, какие именно модели и когда

Первая волна релиза ColorOS 17 на глобальном рынке стартует 29 октября

Oppo опубликовала глобальный график распространения ColorOS 17 — новой версии фирменной оболочки с переработанным интерфейсом, оптимизацией производительности и расширенными функциями искусственного интеллекта. Развёртывание начнётся 29 октября 2026 года и продлится до первого квартала 2027-го. В список вошли почти 60 моделей смартфонов и планшетов.

Почти 60 моделей смартфонов и планшетов Oppo получат ColorOS 17 на Android 17: Oppo официально рассказала, какие именно модели и когда
Источник изображения: Oppo

ColorOS 17 дебютировала в Китае вместе с флагманами Oppo Find X10. Международная премьера Find X10 и Find X10 Pro Max запланирована на 21 октября, и оба смартфона получат новую оболочку сразу из коробки.

По данным Oppo, архитектура Unified Rendering Architecture снижает нагрузку на обработку графики на 25%, а потребление оперативной памяти — на 30%. Обновлённый движок Laminar Flow Engine позволяет удерживать в фоне на 25% больше приложений, ускоряет загрузку миниатюр изображений в галерее на 50% при первом запуске и повышает стабильность запуска программ на 55%.

В прошивке реализован графический интерфейс Living Flow Design с обновлёнными эффектами прозрачности и более естественными анимациями. Элементы управления реагируют на прикосновения с помощью плавных сжатий, растягиваний и пружинящих движений.

Значительная часть нововведений связана с ИИ. AI Mind Pilot в режиме Agent Mode может сортировать фотографии и документы, переименовывать файлы, создавать тематические альбомы и выполнять многоэтапные задачи. Функция AI Mind Space структурирует информацию из документов и видео, а также помогает в планировании путешествий. Функция AI Call Guard предназначена для обнаружения мошеннических звонков с использованием дипфейков и синтетических голосов: анализ выполняется непосредственно на устройстве. Для защиты данных также предусмотрены Private Computing Cloud со сквозным шифрованием и дополнительные механизмы постквантовой криптографии.

Полный график обновлений различных устройств Oppo до ColorOS 17 выглядит так:

Октябрь 2026 года:

29 октября:

Oppo Find N6;

Oppo Find X9 Ultra;

Oppo Find X9s;

Oppo Find X9 Pro;

Oppo Find X9.

30 октября:

Oppo Find N5;

Oppo Find X8 Pro;

Oppo Find X8;

Oppo Reno16 Pro 5G;

Oppo Reno16 5G;

Oppo Reno16c 5G;

Oppo Reno16 F 5G;

Oppo Reno16 FS 5G.

Ноябрь 2026 года:

Oppo Find N3;

Oppo Find N3 Flip;

Oppo Reno15 Pro Max 5G;

Oppo Reno15 Pro 5G;

Oppo Reno15 Pro Mini 5G;

Oppo Reno15 5G;

Oppo Reno15 FS 5G;

Oppo Reno15 F 5G;

Oppo Reno15c 5G;

Oppo Reno15 A;

Oppo Reno14 Pro 5G;

Oppo Reno14 5G;

Oppo Reno14 5G Diwali Edition;

Oppo Reno14 FS 5G;

Oppo Reno14 F 5G;

Oppo Reno14 F Dark Side Limited Edition;

Oppo K14x 5G;

Oppo K14 5G;

Oppo K13x 5G;

Oppo F33 5G;

Oppo F31 5G;

Oppo F29 5G.

Декабрь 2026 года:

OPPO Reno13 Pro 5G;

OPPO Reno13 5G;

Oppo Reno13 FS 5G;

Oppo Reno13 A;

Oppo Reno13 F 5G;

Oppo Reno13 F;

Oppo K13 Turbo Pro 5G;

Oppo K13 Turbo 5G;

Oppo K13 5G;

Oppo Pad 5;

OPPO Pad 5 Matte Display Edition;

Oppo Pad 3 Pro;

Oppo Pad 3;

Oppo Pad 3 Matte Display Edition.

Первый квартал 2027 года (январь — март):

Oppo Find N2 Flip;

Oppo Reno12 Pro 5G;

Oppo Reno12 Pro 5G Manish Malhotra Limited Edition;

Oppo Reno12 5G;

Oppo F33 Pro 5G;

Oppo F31 Pro+ 5G;

Oppo F31 Pro 5G;

Oppo F29 Pro 5G;

Oppo Pad SE;

Oppo Pad SE Matte Display Edition.

Oppo будет распространять прошивку поэтапно. Фактические сроки могут различаться в зависимости от региона, оператора связи и конкретной модели. Некоторые функции искусственного интеллекта также могут быть недоступны на отдельных устройствах из-за аппаратных ограничений.

 

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