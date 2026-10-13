Почти 60 моделей смартфонов и планшетов Oppo получат ColorOS 17 на Android 17: Oppo официально рассказала, какие именно модели и когда
Первая волна релиза ColorOS 17 на глобальном рынке стартует 29 октября
Oppo опубликовала глобальный график распространения ColorOS 17 — новой версии фирменной оболочки с переработанным интерфейсом, оптимизацией производительности и расширенными функциями искусственного интеллекта. Развёртывание начнётся 29 октября 2026 года и продлится до первого квартала 2027-го. В список вошли почти 60 моделей смартфонов и планшетов.
ColorOS 17 дебютировала в Китае вместе с флагманами Oppo Find X10. Международная премьера Find X10 и Find X10 Pro Max запланирована на 21 октября, и оба смартфона получат новую оболочку сразу из коробки.
По данным Oppo, архитектура Unified Rendering Architecture снижает нагрузку на обработку графики на 25%, а потребление оперативной памяти — на 30%. Обновлённый движок Laminar Flow Engine позволяет удерживать в фоне на 25% больше приложений, ускоряет загрузку миниатюр изображений в галерее на 50% при первом запуске и повышает стабильность запуска программ на 55%.
В прошивке реализован графический интерфейс Living Flow Design с обновлёнными эффектами прозрачности и более естественными анимациями. Элементы управления реагируют на прикосновения с помощью плавных сжатий, растягиваний и пружинящих движений.
Значительная часть нововведений связана с ИИ. AI Mind Pilot в режиме Agent Mode может сортировать фотографии и документы, переименовывать файлы, создавать тематические альбомы и выполнять многоэтапные задачи. Функция AI Mind Space структурирует информацию из документов и видео, а также помогает в планировании путешествий. Функция AI Call Guard предназначена для обнаружения мошеннических звонков с использованием дипфейков и синтетических голосов: анализ выполняется непосредственно на устройстве. Для защиты данных также предусмотрены Private Computing Cloud со сквозным шифрованием и дополнительные механизмы постквантовой криптографии.
Полный график обновлений различных устройств Oppo до ColorOS 17 выглядит так:
Октябрь 2026 года:
29 октября:
Oppo Find N6;
Oppo Find X9 Ultra;
Oppo Find X9s;
Oppo Find X9 Pro;
Oppo Find X9.
30 октября:
Oppo Find N5;
Oppo Find X8 Pro;
Oppo Find X8;
Oppo Reno16 Pro 5G;
Oppo Reno16 5G;
Oppo Reno16c 5G;
Oppo Reno16 F 5G;
Oppo Reno16 FS 5G.
Ноябрь 2026 года:
Oppo Find N3;
Oppo Find N3 Flip;
Oppo Reno15 Pro Max 5G;
Oppo Reno15 Pro 5G;
Oppo Reno15 Pro Mini 5G;
Oppo Reno15 5G;
Oppo Reno15 FS 5G;
Oppo Reno15 F 5G;
Oppo Reno15c 5G;
Oppo Reno15 A;
Oppo Reno14 Pro 5G;
Oppo Reno14 5G;
Oppo Reno14 5G Diwali Edition;
Oppo Reno14 FS 5G;
Oppo Reno14 F 5G;
Oppo Reno14 F Dark Side Limited Edition;
Oppo K14x 5G;
Oppo K14 5G;
Oppo K13x 5G;
Oppo F33 5G;
Oppo F31 5G;
Oppo F29 5G.
Декабрь 2026 года:
OPPO Reno13 Pro 5G;
OPPO Reno13 5G;
Oppo Reno13 FS 5G;
Oppo Reno13 A;
Oppo Reno13 F 5G;
Oppo Reno13 F;
Oppo K13 Turbo Pro 5G;
Oppo K13 Turbo 5G;
Oppo K13 5G;
Oppo Pad 5;
OPPO Pad 5 Matte Display Edition;
Oppo Pad 3 Pro;
Oppo Pad 3;
Oppo Pad 3 Matte Display Edition.
Первый квартал 2027 года (январь — март):
Oppo Find N2 Flip;
Oppo Reno12 Pro 5G;
Oppo Reno12 Pro 5G Manish Malhotra Limited Edition;
Oppo Reno12 5G;
Oppo F33 Pro 5G;
Oppo F31 Pro+ 5G;
Oppo F31 Pro 5G;
Oppo F29 Pro 5G;
Oppo Pad SE;
Oppo Pad SE Matte Display Edition.
Oppo будет распространять прошивку поэтапно. Фактические сроки могут различаться в зависимости от региона, оператора связи и конкретной модели. Некоторые функции искусственного интеллекта также могут быть недоступны на отдельных устройствах из-за аппаратных ограничений.