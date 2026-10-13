Первую видеокарту нового поколения AMD представит не раньше Computex 2027

Согласно свежим слухам, никакой информации о новых видеокартах AMD мы не услышым ещё примерно год.

Инсайдер Kepler_L2 говорит, что самое раннее, когда AMD может новинки, это выставка Computex 2027, но, вероятнее всего, анонс случится позже. То есть речь о второй половине следующего года.

Напомним, этот же инсайдер ранее говорил, что AMD и Nvidia в целом анонсируют свои видеокарты следующего поколения лишь в 2028 году, но за одним исключением: AMD выпустит видеокарту среднего уровня на GPU AT2 в следующем году.

Это будет довольно необычно для рынка. Фактически карта AMD, какой бы она ни была, будет единственным представителем нового поколения в течение нескольких месяцев, а то и полугода. Точнее, моделей карт может быть даже две, но GPU точно будет только один.

При этом AMD вполне может хотя бы номинально анонсировать всю линейку вместе с AT2 ещё в 2027 году.

Инсайдер Kepler не раз делился подробной информацией о характеристиках будущих CPU и GPU AMD, в частности платформ для игровых приставок. Он же в своё время раскрыл особенности PS5 Slim.