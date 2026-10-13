Память DDR4 дорожает быстрее памяти DDR5, а кризис на рынке памяти может затянуться до 2029 года
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Дефицит оперативной памяти может сохраниться до 2029 года, прогнозирует инвестиционный банк Barclays. По данным аналитиков, в октябре спотовые цены на DDR5 выросли на 8% за месяц. Стоимость памяти DDR5 растет, но интереснее другое: по динамике роста цен DDR4 уже опережает DDR5.
Согласно данным Barclays, в октябре контрактные цены на DDR4 увеличились на 4% за месяц и на 24% за три месяца. DDR5 за те же периоды подорожала на 3% и 20% соответственно. Несмотря на то что DDR5 относится к более современному поколению памяти, в последние три месяца цены на DDR4 росли быстрее.
Согласно оценкам Citi, дефицит чипов памяти сохранится на рынках DRAM и NAND вплоть до 2028 года. По расчётам банка, превышение спроса над предложением DRAM достигнет 13,9% в четвёртом квартале 2027 года. Для NAND максимальный разрыв ожидается в первом квартале 2028 года и составит 8,3%.
Одной из причин дефицита становится растущий спрос на память для систем искусственного интеллекта. Производители уделяют больше внимания выпуску DRAM и высокоскоростной памяти HBM, необходимой для ИИ-ускорителей, что ограничивает возможности наращивания производства NAND. В результате нехватка затрагивает сразу несколько сегментов рынка памяти, а её последствия могут ощущаться ещё несколько лет.