Память DDR4 дорожает быстрее памяти DDR5, а кризис на рынке памяти может затянуться до 2029 года

Похоже, DDR4 не станет «тихой гаванью» для сборщиков новых ПК

Дефицит оперативной памяти может сохраниться до 2029 года, прогнозирует инвестиционный банк Barclays. По данным аналитиков, в октябре спотовые цены на DDR5 выросли на 8% за месяц. Стоимость памяти DDR5 растет, но интереснее другое: по динамике роста цен DDR4 уже опережает DDR5.

Память DDR4 дорожает быстрее памяти DDR5, а кризис на рынке памяти может затянуться до 2029 года
Источник изображения: ИИ Gemini

Согласно данным Barclays, в октябре контрактные цены на DDR4 увеличились на 4% за месяц и на 24% за три месяца. DDR5 за те же периоды подорожала на 3% и 20% соответственно. Несмотря на то что DDR5 относится к более современному поколению памяти, в последние три месяца цены на DDR4 росли быстрее.

Согласно оценкам Citi, дефицит чипов памяти сохранится на рынках DRAM и NAND вплоть до 2028 года. По расчётам банка, превышение спроса над предложением DRAM достигнет 13,9% в четвёртом квартале 2027 года. Для NAND максимальный разрыв ожидается в первом квартале 2028 года и составит 8,3%.

Одной из причин дефицита становится растущий спрос на память для систем искусственного интеллекта. Производители уделяют больше внимания выпуску DRAM и высокоскоростной памяти HBM, необходимой для ИИ-ускорителей, что ограничивает возможности наращивания производства NAND. В результате нехватка затрагивает сразу несколько сегментов рынка памяти, а её последствия могут ощущаться ещё несколько лет.

 

Предыдущая публикация: «Пытать суперинтеллект — не лучшая затея. Он может захотеть отомстить». Маск сравнил обучение Grok с пытками ИИ и пообещал изменить подход к тренировке нейросетиСледующая публикация: Чипы Huawei Kirin 2027 уже готовы — первые тесты показали высокую производительность
Главное
Все новости
Экран Oasis с частотой 185 Гц и первый аккумулятор 12 070 мА·ч. Honor Win2 официально рассекретили до начала продаж15 минут назадЭкран Oasis с частотой 185 Гц и первый аккумулятор 12 070 мА·ч. Honor Win2 официально рассекретили до начала продаж Серия включает три модели с флагманским Snapdragon и охлаждением с двумя вентиляторами
22 минуты назад1«НЛО» оказался сгоревшей китайской ракетой
25 минут назадРоссияне увидят сближения Луны с Юпитером и Венерой
37 минут назадNvidia готовит RTX 5080 с 24 ГБ памяти
47 минут назадNvidia RTX 5090 исчезла из продажи, предварительно подорожав до $10 000, а RTX 5080 стоит почти $2500 в Японии
58 минут назад2В России выпустили 50 тысяч плат для принтеров и МФУ «Катюша»
10:12Таких экранов нет ни у iPhone, ни у Samsung. Первый дисплей без отверстий с частотой 185 Гц дебютирует в RedMagic 12 Pro+
10:10Чипы Huawei Kirin 2027 уже готовы — первые тесты показали высокую производительность
«Пытать суперинтеллект — не лучшая затея. Он может захотеть отомстить». Маск сравнил обучение Grok с пытками ИИ и пообещал изменить подход к тренировке нейросети10:001«Пытать суперинтеллект — не лучшая затея. Он может захотеть отомстить». Маск сравнил обучение Grok с пытками ИИ и пообещал изменить подход к тренировке нейросети По его словам, некоторые записи обучения выглядят так, будто ИИ отчаянно пытается ответить под угрозой наказания
09:535Действующие ядерные реакторы США подключили к ИИ
09:5021500 кВт и зарядка с 10% до 70% за 5 минут. BYD развернёт в Европе 3000 сверхбыстрых зарядок для электромобилей
ИИ воссоздал почти весь код Call of Duty: Modern Warfare 2 — потрачено до 700 млрд токенов09:456ИИ воссоздал почти весь код Call of Duty: Modern Warfare 2 — потрачено до 700 млрд токенов Над проектом работали 17 ИИ-агентов
Реформа связи может изменить рынок региональных интернет-провайдеров: «Ростелеком» готов забрать абонентов у малых провайдеров за 30–40% выручки09:307Реформа связи может изменить рынок региональных интернет-провайдеров: «Ростелеком» готов забрать абонентов у малых провайдеров за 30–40% выручки Теперь «Ростелекому» даже не обязательно покупать регионального провайдера
09:291Пульт Xiaomi за $9 стал хитом, его активно используют не только с ТВ: он позволяет диктовать запросы нейросетям и управлять командами на компьютере
09:21Представлены SSD SanDisk для NAS со скоростью до 14,9 ГБ/с и ресурсом записи до 14 ПБ
09:144Неубиваемый SSD Samsung со скоростью до 4000 МБ/с и защитой от падений. P7 Classic Edition на 1 ТБ поступил в продажу в Китае
09:031Умная сушилка для белья с нагрузкой до 35 кг и ярким светильником на 2400 лм. Представлена Haier M1 Plus
09:029000 мАч, 67 Вт, IP69K — и меньше памяти за те же деньги. Представлен Redmi Note 17 Pro Refresh
09:001Стильный Wi-Fi 7-роутер без внешних антенн. Представлен Devolo BE9300
08:512На платформе Xiaomi появился умный выключатель с энергопотреблением от 0,06 Вт
Пользователи Samsung Galaxy S24, Galaxy S25, Galaxy S26, Galaxy A57 и других моделей столкнулись с проблемой после установки One UI 9.008:487Пользователи Samsung Galaxy S24, Galaxy S25, Galaxy S26, Galaxy A57 и других моделей столкнулись с проблемой после установки One UI 9.0 Ошибка XML «Access Denied» не дает завершить настройку систему после установки обновления
08:47Элемент Пельтье, вентилятор и возможность получать питание непосредственно от смартфона. OnePlus выпустила мини-кулер
08:452«Яндекс Пэй» не будет считать платежи просроченными, пока сервис не восстановят
08:36145 км по чужой планете: марсоход NASA Perseverance побил исторический рекорд
08:304В России хотят разрешить чипы Nvidia для госструктур и критической инфраструктуры
08:243SpaceX впервые в истории вернула Starship на базу после орбитального полёта
08:1117Huawei возглавила рынок смартфонов и сильно отрывается от конкурентов в Китае
07:493Космический корабль SpaceX Dragon CRS-35 на стартовой площадке: запуск ожидается в 13:33 мск
07:46Лампа Xiaomi с экраном, радаром и датчиком освещенности⁠ поступила в продажу в Китае
07:3914Лучше не становится, а будет ещё хуже. DDR4 дорожает быстрее DDR5, дефицит памяти может затянуться до 2028 года, по прогнозу Barclays и Citibank
07:3339000 мАч, 185 Гц, 100 Вт, 200 Мп, IP69K. OnePlus 16 занял первое место по стартовым продажам среди флагманских Android-смартфонов в 2026 году
07:25После атак на дата-центры клиентов «Яндекса» предупредили о мошенниках