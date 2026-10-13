Отечественная альтернатива Max: в RuStore вышел мессенджер «Молния», и он не бесплатный ⁠ 6

Российско-китайский мессенджер «Молния», анонсированный в августе 2025 года, появился в магазине RuStore. При этом приложение не бесплатное — за него просят 750 рублей: это не стоимость премиум-подписки или дополнительных функций, а плата за саму возможность установить мессенджер.

Приложение появилось в RuStore 2 октября 2026 года, а 9 октября получило обновление. «Молния» поддерживает смартфоны с Android 8 Oreo. В описании приложения указан разработчик Molniya, хотя при анонсе проекта сообщалось об участии российско-китайской компании Passion Tech и разработчика «Ред Софт».

Необходимость платить за установку оказалась неожиданностью для пользователей. На официальном сайте «Молнии» не было информации о стоимости приложения. В описании приложения в RuStore также не объяснено, почему мессенджер сделали платным.

По набору функций «Молния» напоминает китайский WeChat и социальные платформы с короткими видео. В приложении предусмотрены бесконечная лента роликов, публикация собственных видео и комментарии. Пользователи также могут подписываться на каналы и отдельных авторов, публиковать текстовые записи длиной до 2000 символов, добавлять фотографии, файлы и музыку, оставлять реакции и пересылать публикации.