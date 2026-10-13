Nvidia создала новый режим генератора кадров DLSS, который быстрее, но имеет компромиссы в качестве изображения

Компания Nvidia представила новый режим работы генератора кадров, который обеспечивает ещё больше производительности. Правда, ценой компромиссов в качестве изображения.

Nvidia назвала этот режим Preset C, и включить его можно через настройки DLSS Override. Компания объяснила, что её технология генерации кадров использует одновременно две модели искусственного интеллекта. Первая обрабатывает игровые данные, включая векторы движения и информацию о глубине, для определения перемещения объектов между отрисованными изображениями. Вторая же вычисляет оптический поток для таких элементов, как пользовательские интерфейсы и эффекты трассировки лучей. И в новом режиме Preset C заменена именно вторая.

В этом режиме вторая ИИ-модель заменена на облегчённую и более быструю версию. Замена снижает нагрузку на GPU, что повышает производительность. Правда, сама компания говорит, что это приводит к незначительным компромиссам в качестве изображения. Насколько незначительным, покажут тесты.

Что касается производительности, Nvidia приводит в пример RTX 5060 и говорит, что прирост может достигать 35%. Правда, если посмотреть на диаграммы, сразу становится понятно, что прирост растёт с увеличением количества фейковых кадров, генерируемых на каждый настоящий. В итоге в режиме обычной генерации кадров, когда на один настоящий создаётся один искусственный, прирост составляет лишь около 10%. Те самые 35% можно получить лишь в режиме 6х, в котором и так порой имеются заметные артефакты.

Новый режим доступен уже с сегодняшнего дня на видеокартах GeForce RTX 40 и RTX 50. Учитывая, что новых видеокарт, видимо, мы не получим до 2028 года, такие улучшения или альтернативные варианты программных решений компании могут быть способом поддерживать интерес, а заодно пусть и специфически, но повысить производительность существующих видеокарт в играх.