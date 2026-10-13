Nvidia представила улучшенную DLSS 5: в 2 раза быстрее, а памяти потребляет на 20% меньше

Nvidia в очередной раз улучшила технологию нейросетевого рендеринга DLSS 5 — она стала быстрее и требует меньше ресурсов. Новая версия модели работает вдвое быстрее варианта, представленного в марте на GTC 2026, а в целом с марта общая производительность модели выросла в десять раз. По данным Nvidia, размер модели сократился на 24% — до 118 млн параметров, а потребление видеопамяти при разрешении 4K уменьшилось на 20%.

В Nvidia отмечают, что оптимизация затронула обучающие данные и саму нейросетевую модель. Но прирост производительности зависит от конкретной игры. В NBA 2K27, например, после обновления DLSS 5 работает более чем на 30% быстрее по сравнению с сентябрьской версией: в сценариях с разрешением 4K частота кадров выросла с 65 до 90 FPS.

Источник изображения: Nvidia

Компания также объявила о расширении списка игр с официальной поддержкой DLSS 5. Первой станет Hogwarts Legacy: обновление выйдет 5 ноября и добавит нейросетевой рендеринг, а также обновит другие элементы DLSS до последних версий. Разработчики Avalanche Software использовали доступные настройки SDK, чтобы сохранить художественный стиль игры.

В конце ноября DLSS 5 появится и в Where Winds Meet. Сейчас игра поддерживает DLSS Multi Frame Generation и Super Resolution, а в будущем получит технологию 3D-Guided Neural Rendering для улучшения изображения мира и персонажей.