Накопитель весит 98 г и стоит 1799 юаней

Неубиваемый SSD Samsung со скоростью до 4000 МБ/с и защитой от падений. P7 Classic Edition на 1 ТБ поступил в продажу в Китае ⁠ 2

Samsung начала продажи портативного твердотельного накопителя P7 Classic Edition емкостью 1 ТБ. Цена новинки на китайском рынке составляет 1799 юаней.

Устройство оснащено интерфейсом USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с и поддерживает Thunderbolt 4 и Thunderbolt 5.

Заявленная последовательная скорость чтения достигает 4000 МБ/с, а записи — 3700 МБ/с. Такие показатели позволяют использовать накопитель для быстрой передачи крупных файлов и работы с ресурсоемким контентом. При этом устройство весит около 98 г.

Корпус Samsung P7 Classic выдерживает удары и вибрации. Производитель также заявляет устойчивость к падениям с высоты до 2 метров.