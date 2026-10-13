Мобильный номер на всю страну: 87 тысяч россиян воспользовались новой услугой

С сентября 2026 года абоненты могут пользоваться прежним номером телефона в любом регионе страны, не меняя оператора или переходя к другому

С 1 сентября 2026 года более 87 тыс. россиян воспользовались возможностью сохранить мобильный номер при переезде в другой регион. Об этом сообщили в Минцифры России.

Новая услуга позволяет абонентам оставить прежний номер как при смене региона в сети текущего оператора, так и при переходе к другой компании. Ранее перенос номера был доступен только в пределах одного субъекта РФ.

По данным ведомства, около 9 тыс. человек после переезда решили остаться у прежнего оператора, выбрав тарифы и условия обслуживания, действующие в новом регионе.

Сохранение номера избавляет от необходимости обновлять контактные данные в банках, на маркетплейсах, в социальных сетях и на портале «Госуслуги». Кроме того, абоненты могут сравнивать предложения операторов в новом месте жительства и выбирать подходящие условия связи.

В Минцифры также отметили рост спроса на перенос мобильных номеров. За девять месяцев 2026 года абоненты перенесли более 6,3 млн номеров — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.