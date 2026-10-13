Max начал предупреждать об опасных ссылках и блокировать контакты мошенников

Управлять настройками можно в разделе «Безопасность»

Команда Max внедрила дополнительные меры защиты от мошенничества. Система проверяет ссылки при каждом переходе и автоматически включает ограничительный режим для пользователей, с которыми пытались связаться злоумышленники. Об этом сообщила пресс-служба национального мессенджера.

Max начал предупреждать об опасных ссылках и блокировать контакты мошенников
Источник изображения: Max

При нажатии на ссылку алгоритмы анализируют её на наличие потенциальных угроз. Если адрес признан опасным, приложение показывает предупреждение во всплывающем окне.

Второй уровень защиты — автоматическое включение безопасного режима на 24 часа для пользователей, попавших в поле зрения мошенников. В течение этого времени звонить им и добавлять их в чаты смогут только люди из адресной книги. При необходимости режим можно отключить вручную в настройках мессенджера.

О включении защиты пользователь узнает через специального бота Max. Управлять настройками можно в разделе «Безопасность». Если пользователь не изменит параметры самостоятельно, через сутки режим отключится автоматически.

По данным компании, в октябре аудитория Max превысила 140 млн пользователей. В мессенджере доступны переписки, аудио- и видеозвонки, передача файлов и денежные переводы. Также платформа поддерживает мини-приложения и чат-ботов.

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