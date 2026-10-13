Контрактные цены на DDR4 за три месяца выросли на 24%

Лучше не становится, а будет ещё хуже. DDR4 дорожает быстрее DDR5, дефицит памяти может затянуться до 2028 года, по прогнозу Barclays и Citibank ⁠ 4

Глобальный рынок оперативной памяти сталкивается с усиливающимся дефицитом, на фоне которого DDR4 дорожает быстрее более современной DDR5.

Согласно отчёту Barclays, в октябре 2026 года контрактные цены на DDR4 увеличились на 4% за месяц, а совокупный рост за три месяца достиг 24%. Для сравнения, DDR5 за тот же период подорожала на 20%. Аналитики ожидают, что высокие цены сохранятся в течение 2026 года и продолжат расти.

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Изменяется и подход к заключению контрактов на поставку: вместо прежних ценовых диапазонов всё чаще используется привязка к текущей рыночной стоимости. Чтобы справиться с ограниченным предложением, производители микросхем также прибегают к снижению характеристик продукции — например, сокращают доступную ёмкость или упрощают спецификации. Пока это рассматривается как способ смягчить краткосрочный дефицит, однако при сохранении нехватки памяти такая практика может стать долгосрочной тенденцией.

Дополнительные опасения связаны с прогнозами по другим типам памяти. По оценке Citibank, дефицит на рынках DRAM и NAND может сохраниться и в 2028 году. Согласно расчётам банка, превышение спроса над предложением DRAM достигнет пика в 13,9% в четвёртом квартале 2027 года, а дефицит NAND составит 8,3% в первом квартале 2028-го.

Если прогнозы оправдаются, давление на цены памяти и стоимость устройств, использующих её, может сохраниться ещё несколько лет.