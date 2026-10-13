Лампа Xiaomi с экраном, радаром и датчиком освещенности⁠ поступила в продажу в Китае

Xiaomi начала продажи настольной лампы Mijia Desktop Study Lamp Max в Китае. Устройство стоимостью 799 юаней предназначено для чтения, учёбы и работы за компьютером. Модель использует двухзонную систему управления светом, которая помогает уменьшать прямые блики и отражения. В обычном режиме средняя освещённость достигает 1100 люкс, а в центральной зоне — более 1650 люкс. Рабочую поверхность размером 1,6 × 0,6 м лампа способна освещать со средней освещённостью свыше 950 люкс.

В новинке впервые для настольных ламп Mijia применена технология компенсации фонового освещения: рассеянный свет уменьшает контраст между светлыми и затенёнными участками в поле зрения. Используются полноспектральные светодиоды с коэффициентом соответствия солнечному спектру GFC выше 0,985 и индексом цветопередачи Ra 97. Производитель также заявляет об отсутствии видимого мерцания и соответствии класса защиты от синего света RG0. Отдельный режим для работы с экраном направляет свет преимущественно на стол, снижая отражения на дисплее.

За автоматическую регулировку отвечают два датчика освещённости, измеряющие свет на рабочей поверхности и в окружающем пространстве. Лампа самостоятельно согласует яркость основного и фонового освещения. Встроенный радар 24 ГГц поддерживает определение положения сидящего человека, а через приложение Mi Home можно настраивать напоминания о времени концентрации, длительном сидении, усталости и недостаточном освещении.