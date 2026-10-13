Космический корабль SpaceX Dragon CRS-35 на стартовой площадке: запуск ожидается в 13:33 мск

Ракета Falcon 9 уже установлена в вертикальное положение на стартовом комплексе SLC-40 во Флориде. Корабль доставит на МКС очередную партию грузов, а после отделения первой ступени её планируют вернуть на посадочную площадку на мысе Канаверал.

SpaceX планирует запустить ракету Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon в рамках миссии CRS-35 во вторник, 13 октября. Старт с комплекса SLC-40 на космической базе Космических сил США на мысе Канаверал намечен на 13:33 по московскому времени. Если запуск придётся отложить, резервное окно откроется 14 октября в 13:08. Прямая трансляция начнётся примерно за 20 минут до старта.

Для корабля Dragon это будет четвёртый полёт: ранее он доставлял грузы на МКС в рамках миссий CRS-26, CRS-29 и CRS-33. Ожидается, что путешествие до орбитальной лаборатории займёт около 52 часов, а автоматическая стыковка состоится 15 октября примерно в 18:00 по Киеву.

Первая ступень Falcon 9 отправится в полёт в восьмой раз. До этого ускоритель использовали при запусках KF-01, IMAP, NROL-77, GPS III-9, CRS-34, NROL-95 и одной миссии Starlink. После разделения ступеней он должен совершить посадку на площадке Landing Zone 40 на мысе Канаверал.